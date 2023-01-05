В горах Сочи в ближайшие дни ожидается сход лавин

По данным специалистов ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 6 и 7 января в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

Спасатели просят жителей и гостей Сочи в эти дни:

внимательно следить за изменениями погоды при нахождении в горах;

не выходить в горы в непогоду и снегопад;

избегать места схода лавин (склоны крутизной более 30 градусов, без деревьев и кустарников);

не переходить лощины со склонами более 30 градусов.

При сходе лавин необходимо бежать в сторон, чтобы уйти с ее пути или укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух.

Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40 сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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