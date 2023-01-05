Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В горах Сочи в ближайшие дни ожидается сход лавин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-v-blizhajshie-dni-ozhidaetsya-shod-lavin
В горах Сочи в ближайшие дни ожидается сход лавин
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным специалистов ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 6 и 7 января в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

Спасатели просят жителей и гостей Сочи в эти дни:

  • внимательно следить за изменениями погоды при нахождении в горах;
  • не выходить в горы в непогоду и снегопад;
  • избегать места схода лавин (склоны крутизной более 30 градусов, без деревьев и кустарников);
  • не переходить лощины со склонами более 30 градусов.

При сходе лавин необходимо бежать в сторон, чтобы уйти с ее пути или укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух.

Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40 сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. По данным синоптиков, 6 января и 7 января на Кубани ожидается сильный дождь с грозой, мокрый снег и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях