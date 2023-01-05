В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
По данным синоптиков «Северо-Кавказского УГМС», 6 января и 7 января на Кубани ожидается сильный дождь с грозой, мокрый снег и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.
В горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Абинского, Туапсинского и Северского районов ожидается подъем уровней воды. Местами вода в реках достигнет неблагоприятных отметок.
В связи с ухудшением погоды в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В эти дни спасатели рекомендуют жителям и гостям региона внимательно следить за окружающей обстановкой и SMS-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также не покидать помещений во время разгула стихии.
При возникновении ЧС нужно звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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