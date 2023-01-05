Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-rezkogo-uhudsheniya-pogody
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным синоптиков «Северо-Кавказского УГМС», 6 января и 7 января на Кубани ожидается сильный дождь с грозой, мокрый снег и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

В горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Абинского, Туапсинского и Северского районов ожидается подъем уровней воды. Местами вода в реках достигнет неблагоприятных отметок.

В связи с ухудшением погоды в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В эти дни спасатели рекомендуют жителям и гостям региона внимательно следить за окружающей обстановкой и SMS-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также не покидать помещений во время разгула стихии.

При возникновении ЧС нужно звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. Сильное похолодание на всю европейскую часть РФ принесет антициклон. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 8-16 градусов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях