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На юге России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-yuge-rossii-v-blizhajshie-dni-ozhidaetsya-anomalnoe-poholodanie
На юге России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сильное похолодание на всю европейскую часть РФ принесет антициклон. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 8-16 градусов, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется в регионах ЦФО и на Урале, и даже на юге России», — рассказал Вильфанд.

Резкое похолодание на юге России прогнозируют с 7-8 января. В Москве, а также Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах похолодает уже с 6 января, сообщает ТАСС.

Читайте также: по прогнозу синоптиков, сильные снегопады в горах Сочи ожидаются к Рождеству. Из-за аномально теплой погоды горнолыжные курорты Красной Поляны пока не могут открыть для туристов все трассы.

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