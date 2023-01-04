На юге России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание

Сильное похолодание на всю европейскую часть РФ принесет антициклон. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 8-16 градусов, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется в регионах ЦФО и на Урале, и даже на юге России», — рассказал Вильфанд.

Резкое похолодание на юге России прогнозируют с 7-8 января. В Москве, а также Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах похолодает уже с 6 января, сообщает ТАСС.

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