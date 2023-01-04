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Сильные снегопады в горах Сочи ожидаются к Рождеству

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-snegopady-v-gorah-sochi-ozhidayutsya-k-rozhdestvu
Сильные снегопады в горах Сочи ожидаются к Рождеству
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании краевого Зимнего оперштаба.

Из-за аномально теплой погоды горнолыжные курорты Красной Поляны не могут открыть для туристов все трассы. При этом на всех трех горных курортах («Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром») последние дни действуют ограничения на продажу ски-пассов.

«К Рождеству в горном кластере синоптики прогнозируют снегопады. Для лыжников — событие долгожданное», — написал в Telegram Копайгородский.

Он отметил, что во время снегопадов в Сочи обеспечат оперативную расчистку дорог и проходов. К этой работе готовы приступить 250 единиц техники. По словам главы Сочи, горнолыжные курорты подготовили для отдыхающих дополнительную экскурсионную и развлекательную программу.

Сейчас в Сочи отдыхают более 78 тыс. человек. В Красной Поляне гостиницы заполнены почти на 80%.

По данным Telegram-канала FunSochi, 4 января на сочинских курортах открыты следующие трассы:

  • «Красная Поляна» — Цирк 2, Аибга, Восточная с 2300 до 2050 и Первый снег;
  • «Газпром» — детский склона на 2256 м и 12 (2256-1900 м) на Альпике;
  • «Роза хутор» — Тритон, Каскад, Вираж, Змейка (все частично), Б-52 с 1600 до 1350 м.

Читайте также: на горнолыжном курорте в Сочи туристы устроили драку, ожидая очереди на подъемник. Инцидент произошел на курорте «Горки Город» в Красной Поляне на трассе «Черная пирамида».

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