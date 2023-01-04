Сильные снегопады в горах Сочи ожидаются к Рождеству
Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании краевого Зимнего оперштаба.
Из-за аномально теплой погоды горнолыжные курорты Красной Поляны не могут открыть для туристов все трассы. При этом на всех трех горных курортах («Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром») последние дни действуют ограничения на продажу ски-пассов.
«К Рождеству в горном кластере синоптики прогнозируют снегопады. Для лыжников — событие долгожданное», — написал в Telegram Копайгородский.
Он отметил, что во время снегопадов в Сочи обеспечат оперативную расчистку дорог и проходов. К этой работе готовы приступить 250 единиц техники. По словам главы Сочи, горнолыжные курорты подготовили для отдыхающих дополнительную экскурсионную и развлекательную программу.
Сейчас в Сочи отдыхают более 78 тыс. человек. В Красной Поляне гостиницы заполнены почти на 80%.
По данным Telegram-канала FunSochi, 4 января на сочинских курортах открыты следующие трассы:
- «Красная Поляна» — Цирк 2, Аибга, Восточная с 2300 до 2050 и Первый снег;
- «Газпром» — детский склона на 2256 м и 12 (2256-1900 м) на Альпике;
- «Роза хутор» — Тритон, Каскад, Вираж, Змейка (все частично), Б-52 с 1600 до 1350 м.
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