На горнолыжном курорте в Сочи туристы устроили драку, ожидая очереди на подъемник

По данным СМИ, инцидент произошел на курорте «Горки Город» в Красной Поляне на трассе «Черная пирамида».

Из-за теплой погоды на курорте работали только два подъемника. Люди скопились в очереди, ожидание на подъемник составляло около 40 минут. В итоге между несколькими катающимися произошла перепалка. Затем конфликт перерос в драку.

На горячей линии курорта заявили, что число отдыхающих на трассе не превышало максимально возможного количества. По словам сотрудницы, из-за недостаточного количества снега была открыта только определенная зона для катания. В связи с этим ограничили продажу ски-пассов.

«Есть служба безопасности и сотрудники канатной дороги. Количество ски-пассов было ограничено. У нас сегодня продажа была исключительно в кассах с 8:00 до 11:00. Два подъемника рассчитаны примерно на 1 тыс. 700 человек. Если максимум превышен, то прекращают продажу. Уже делали так, что даже онлайн-продажи закрыли. Поэтому это контролируется. А то, что драки — это, конечно, от гостей зависит», — цитирует сотрудницу горячей линии курорта телеканал 360.

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