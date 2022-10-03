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В Краснодаре после потасовки полицейские задержали полуголого мужчину

Происшествия
03.10.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posle-potasovki-politsejskie-zaderzhali-polugologo-muzhchinu
Видео «Кубань 24»

Инцидент произошел 3 октября в Музыкальном микрорайоне на улице Есенина. Видеоролики сняли местные жители и разместили в социальных сетях.

По словам очевидцев, на улице произошла драка между двумя мужчинами. За конфликтом наблюдали сотрудники местных магазинов и прохожие. Чуть позже кто-то вызвал правоохранителей.

Полуголого мужчину увезли в отдел. Его подозревают в совершении преступления. Какого именно, правоохранители пока не уточнили.

«Сотрудниками краснодарской полиции осуществлялись мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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