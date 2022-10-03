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В Краснодаре мужчина подрался с подростком в скейт-парке

Происшествия
03.10.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-podralsya-s-podrostkom-v-skejt-parke-na-gidrostroe
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей вечером 2 октября в скейт-парке ЖК «Трилогия» на улице Невкипелова.

Очевидец снял конфликт на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, как мужчина подошел к скейт-парку и начал провоцировать находящегося там 16-летнего подростка. Затем он подошел к нему и ударил по лицу. После этого парень упал. Он поднялся, но мужчина снова ударил его по лицу.

Чтобы защитить себя, подросток контратаковал обидчика серией ударов, уронив его на землю. Мужчина преследовал парня, чтобы продолжить драку. Чем закончился конфликт, неизвестно. Им заинтересовались в полиции.

«На основании выявленной видеозаписи инициативно проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности участников данного инцидента. Их действиям дадут правовую оценку в рамках действующего законодательства», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре на улице Российской во время драки мужчина получил ножевое ранение.

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