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В Краснодаре на улице Российской во время драки мужчина получил ножевое ранение

Происшествия
28.09.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-rossijskoj-vo-vremya-draki-muzhchina-poluchil-nozhevoe-ranenie
В Краснодаре на улице Российской во время драки мужчина получил ножевое ранение
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о конфликте мужчин поступило в полицию 28 сентября в 19:20.

Один из участников инцидента, по предварительным данным, в ходе драки получил ножевое ранение. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

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«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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