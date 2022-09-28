В Краснодаре на улице Российской во время драки мужчина получил ножевое ранение
Происшествия
28.09.2022 20:18
Сообщение о конфликте мужчин поступило в полицию 28 сентября в 19:20.
Один из участников инцидента, по предварительным данным, в ходе драки получил ножевое ранение. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
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«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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