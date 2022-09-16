В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар

Кадр из видео t.me/pva_anapa

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Анапы на улице Астраханской в районе Театральной площади заметили нескольких человек, которые выясняли отношения.

Полицейские вмешались и не дали конфликту перерасти в драку. После этого один из участников конфликта прыгнул на оппонента, но сотрудник патрульно-постовой службы полиции преградил ему путь. В результате полицейский упал на асфальт. Произошедшее попало на видеозапись и вызвало резонанс в соцсетях.

Всех участников конфликта установили, собранные по данному факту материалы будут направлены по подследственности для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УМВД России по Анапе в Telegram.

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