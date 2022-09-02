В Краснодарском крае полицейские помогли довезти в больницу задыхавшегося ребенка
Происшествия
02.09.2022 14:21
Сотрудники ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Ейскому району были на маршруте патрулирования в поселке Зеленая роща, когда к ним за помощью обратилась женщина.
Она рассказала, что вместе с супругом и 6-летним сыном они едут на море. По дороге мальчику стало плохо, у него были признаки удушья. Состояние ребенка ухудшалось. Родители опасались, что не успеют добраться в больницу.
Госавтоинспекторы старший лейтенант Станислав Глущенко и лейтенант Андрей Слесаренко включили на патрульной машине проблесковые маячки и спецсигнал и сопроводили автомобиль с ребенком в больницу.
Ребенку оказали квалифицированную медпомощь. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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