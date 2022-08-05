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В Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу младенца, который выпал из люльки на пол

Происшествия
05.08.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsejskie-pomogli-dostavit-v-bolnitsu-mladentsa-kotoryj-vypal-iz-lyulki-na-pol
В Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу младенца, который выпал из люльки на пол
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инспекторы ДПС были на маршруте патрулирования на улице Красной, когда за помощью к ним обратился водитель легковушки.

Мужчина объяснил, что в машине находится его месячная дочь, которой нужна срочная медпомощь. По его словам, дома ребенок случайно выпал из люльки для новорожденных. В связи со сложной ситуацией на дорогах города водитель мог не успеть вовремя добраться в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Лейтенант полиции Алексей Каширихин и майор полиции Сергей Яковлев включили проблесковые маячки и сопроводили машину с пострадавшим ребенком в одну из больниц. Там девочке своевременно оказали квалифицированную помощь. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

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