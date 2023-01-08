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Спасатели расчистили русло реки после размытия дороги в селе Каткова Щель в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-raschistili-ruslo-reki-posle-razmytiya-dorogi-v-sele-katkova-shhel-v-sochi
Спасатели расчистили русло реки после размытия дороги в селе Каткова Щель в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Дорогу размыло на улице Курганной в поселке Каткова Щель Лазаревского района из-за сильного дождя.

Для предотвращения затора часть русла в районе насыпи расчистили от веток и деревьев МКУ «Служба спасения». Продолжить восстановление проезда планируют с 9 января.

Эвакуация жителей не требуется — жизнеобеспечение поселка не нарушено, работают продуктовые магазины, а также имеется электро-, водо- и газоснабжение.

Для ликвидации последствий повреждения привлекались средства РСЧС в составе 8 человек и 3 единиц техники, из них от МЧС России 3 человек и 1 единица техники.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01, 101 и 112, а также 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи.

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