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Прерванное из-за оползня водоснабжение трех крупных районов Сочи восстановлено

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosstanovleno-vodosnabzhenie-treh-krupnyh-rajonov-sochi-prervannoe-iz-za-opolznya
Прерванное из-за оползня водоснабжение трех крупных районов Сочи восстановлено
Фото t.me/wcups

Водоснабжение в Сочи, прерванное утром 25 апреля из-за оползня в Хостинском районе, полностью восстановлено.

Перебои с водой наблюдались на 52 улицах в шести микрорайонах курорта. Сейчас вода беспрепятственно поступает во все дома жителей Адлерского и Хостинского районов, а также в центр Сочи.

Восстановить поврежденный водовод удалось в сжатые сроки. Утром 26 апреля большая часть города уже была обеспечена питьевой водой. В данный момент вода  подана уже во все высокогорные точки курорта, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня 25 апреля был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм в районе Сухумское шоссе в Хостинском районе. из-за аварии с ограничением водоснабжения столкнулись жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов. Вечером 25 апреля специалисты устранили прорыв. Восстановить подачу воды населению в полном объеме планировали в течение дня 26 апреля.

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