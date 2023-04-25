В Сочи оползень повредил магистральный водовод, без воды остались жители четырех микрорайонов
Происшествия
25.04.2023 11:46
Из-за оползня 25 апреля был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм в районе Сухумское шоссе в Хостинском районе.
Специалисты Водоканала уже приступили к ремонтным работам. В связи с аварией с ограничением водоснабжения столкнутся жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов.
На месте аварии работают около 10 человек и 3 единиц техники. При необходимости количество людей и техники увеличат.
Завершить ремонтные работы планируют к концу дня. Восстановить подачу воды населению в полном объеме планируют к концу дня 26 апреля. Жителям будут подвозить воду по заявкам, сообщает МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.
Читайте также: прокуратура начала проверку по факту трехдневного отсутствия воды в Новороссийске.
Популярные новости
- Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
- Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
- Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
- В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
- На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте