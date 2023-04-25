В Сочи оползень повредил магистральный водовод, без воды остались жители четырех микрорайонов

Из-за оползня 25 апреля был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм в районе Сухумское шоссе в Хостинском районе.

Специалисты Водоканала уже приступили к ремонтным работам. В связи с аварией с ограничением водоснабжения столкнутся жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов.

На месте аварии работают около 10 человек и 3 единиц техники. При необходимости количество людей и техники увеличат.

Завершить ремонтные работы планируют к концу дня. Восстановить подачу воды населению в полном объеме планируют к концу дня 26 апреля. Жителям будут подвозить воду по заявкам, сообщает МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

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