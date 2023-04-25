В Сочи восстановили поврежденный оползнем магистральный водовод
Специалисты водоканала оперативно ликвидировали прорыв магистрального водовода диаметром 800 мм в районе Сухумского шоссе в Хостинском районе курорта.
В самые сжатые сроки провели расчистку территории от густой растительности, высвободили аварийные участки трубопровода из-под масс грунта, доставили все необходимые материалы к месту утечки и провели сварочные работы.
Сейчас систему наполняют водой. Учитывая обширность территории, где было произведено опустошение трубопроводов, а также активность водоразбора населением на нижних точках местности, восстановить подачу воды населению в полном объеме планируют в течение дня 26 апреля.
Специалисты делают все возможное, чтобы максимально сократить данное время, сообщает МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня 25 апреля был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм в районе Сухумское шоссе в Хостинском районе. из-за аварии с ограничением водоснабжения столкнулись жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов.
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