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В Сочи восстановили поврежденный оползнем магистральный водовод

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-povrezhdennyj-opolznem-magistralnyj-vodovod
В Сочи восстановили поврежденный оползнем магистральный водовод
Фото t.me/wcups

Специалисты водоканала оперативно ликвидировали прорыв магистрального водовода диаметром 800 мм в районе Сухумского шоссе в Хостинском районе курорта.

В самые сжатые сроки провели расчистку территории от густой растительности, высвободили аварийные участки трубопровода из-под масс грунта, доставили все необходимые материалы к месту утечки и провели сварочные работы.

Сейчас систему наполняют водой. Учитывая обширность территории, где было произведено опустошение трубопроводов, а также активность водоразбора населением на нижних точках местности, восстановить подачу воды населению в полном объеме планируют в течение дня 26 апреля.

Специалисты делают все возможное, чтобы максимально сократить данное время, сообщает МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня 25 апреля был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм в районе Сухумское шоссе в Хостинском районе. из-за аварии с ограничением водоснабжения столкнулись жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов.

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