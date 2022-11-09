Восьмым мэром Краснодара избрали Евгения Наумова

Восьмым мэром Краснодара избрали Евгения Наумова

Вице-губернатора Кубани Евгения Наумова избрали новым главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской Думы 7-го созыва.

Во второй этап конкурса на должность градоначальника вышли пять человек. Это вице-губернатор Кубани Евгений Наумов, председатель организации по защите прав граждан «Правовое государство», директор ООО «Инвестор» Ахмед Бесленей, временно неработающий Николай Павелко, депутат гордумы, директор центра культурного развития «Карасунский» Павел Попов и директор ООО «СтройГенПлан» Геннадий Потапов.

В ходе доклада Павел Попов снял свою кандидатуру в пользу Евгения Наумова. Он отметил, что это его решение принесет Краснодару и его жителям больше пользы. Поддержал Наумова и кандидат Николай Павелко. В свою очередь Евгений Наумов пообещал работать над созданием необходимой социальной инфраструктуры, более активно вести работу с самостроями и помогать дольщикам.

«Я знаю, как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Для этого будем использовать все возможные инструменты и механизмы: участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах. Общими усилиями мы безусловно достигнем новых высот в развитии любимого города!» — отметил Наумов.

После докладов депутаты удалились на тайное голосование, в ходе которого 40 человек выбрали Евгения Наумова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-мэр Андрей Алексеенко покинул пост в августе 2022 года, не пробыв в должности года. После чего был объявлен конкурс, на который на первом этапе подали документы 14 человек.