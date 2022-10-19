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В мэрии Краснодара назвали имена людей, подавших документы на конкурс главы города

Политика
19.10.2022 17:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-nazvali-imena-lyudej-podavshih-dokumenty-na-konkurse-glavy-goroda
В мэрии Краснодара назвали имена людей, подавших документы на конкурс главы города
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прием документов для участия в конкурсе на должность мэра Краснодара завершился 14 октября.

Документы для участия в нем предоставили 14 человек:

  • временно безработная Алена Забродина;
  • вице-губернатор Кубани Евгений Наумов;
  • предприниматель Евгений Ильин;
  • директор типографии Сергей Гончаров;
  • временно безработный Иван Саповец;
  • директор компании «Проект Кубань Консалтинг» Константин Гордеев;
  • депутат Гордумы Павел Попов;
  • исполнительный директор компании «ПИК-Эверест» Сергей Суслов;
  • временно безработный Николай Павелко;
  • председатель общественной организации «Правовое государство» Ахмед Бесленей;
  • глава администрации Калининского сельского округа Роман Бигоцкий;
  • директор компании «СтройГенПлан» Геннадий Потапов;
  • сотрудник компании «Магнит-Фарма» Антон Хворостянов;
  • директор компании «Правовое бюро «Амикус» Евгений Грунис.

Теперь конкурсная комиссия, состоящая из 8 человек, проверит предоставленные документы. Во второй этап конкурса пройдут те, кто соответствует необходимым требованиям. Он состоится 8 ноября. В этот день с участниками конкурса проведут индивидуальные собеседования.

Нового главу Краснодара изберут на ближайшем после конкурса заседании городской Думы. Его запланировали на 10 ноября. Депутаты выберут мэра краевой столицы тайным голосованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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