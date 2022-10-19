В мэрии Краснодара назвали имена людей, подавших документы на конкурс главы города

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прием документов для участия в конкурсе на должность мэра Краснодара завершился 14 октября.

Документы для участия в нем предоставили 14 человек:

временно безработная Алена Забродина;

вице-губернатор Кубани Евгений Наумов;

предприниматель Евгений Ильин;

директор типографии Сергей Гончаров;

временно безработный Иван Саповец;

директор компании «Проект Кубань Консалтинг» Константин Гордеев;

депутат Гордумы Павел Попов;

исполнительный директор компании «ПИК-Эверест» Сергей Суслов;

временно безработный Николай Павелко;

председатель общественной организации «Правовое государство» Ахмед Бесленей;

глава администрации Калининского сельского округа Роман Бигоцкий;

директор компании «СтройГенПлан» Геннадий Потапов;

сотрудник компании «Магнит-Фарма» Антон Хворостянов;

директор компании «Правовое бюро «Амикус» Евгений Грунис.

Теперь конкурсная комиссия, состоящая из 8 человек, проверит предоставленные документы. Во второй этап конкурса пройдут те, кто соответствует необходимым требованиям. Он состоится 8 ноября. В этот день с участниками конкурса проведут индивидуальные собеседования.

Нового главу Краснодара изберут на ближайшем после конкурса заседании городской Думы. Его запланировали на 10 ноября. Депутаты выберут мэра краевой столицы тайным голосованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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