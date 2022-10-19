В мэрии Краснодара назвали имена людей, подавших документы на конкурс главы города
Политика
19.10.2022 17:29
Прием документов для участия в конкурсе на должность мэра Краснодара завершился 14 октября.
Документы для участия в нем предоставили 14 человек:
- временно безработная Алена Забродина;
- вице-губернатор Кубани Евгений Наумов;
- предприниматель Евгений Ильин;
- директор типографии Сергей Гончаров;
- временно безработный Иван Саповец;
- директор компании «Проект Кубань Консалтинг» Константин Гордеев;
- депутат Гордумы Павел Попов;
- исполнительный директор компании «ПИК-Эверест» Сергей Суслов;
- временно безработный Николай Павелко;
- председатель общественной организации «Правовое государство» Ахмед Бесленей;
- глава администрации Калининского сельского округа Роман Бигоцкий;
- директор компании «СтройГенПлан» Геннадий Потапов;
- сотрудник компании «Магнит-Фарма» Антон Хворостянов;
- директор компании «Правовое бюро «Амикус» Евгений Грунис.
Теперь конкурсная комиссия, состоящая из 8 человек, проверит предоставленные документы. Во второй этап конкурса пройдут те, кто соответствует необходимым требованиям. Он состоится 8 ноября. В этот день с участниками конкурса проведут индивидуальные собеседования.
Нового главу Краснодара изберут на ближайшем после конкурса заседании городской Думы. Его запланировали на 10 ноября. Депутаты выберут мэра краевой столицы тайным голосованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев одобрил желание своего заместителя Евгения Наумова побороться за место мэра Краснодара.
Популярные новости
- Ядовитый океан: о высосанных из пальца сенсациях
- В Анапе очевидцы обеспокоились, приняв итальянский административный самолет за беспилотник
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Ейске коммунальные службы привлекли к уборке территории возле поврежденного дома
- В Новороссийске на стройке рабочий сорвался с высоты
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины