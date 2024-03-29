Вор в законе Шакро Молодой досрочно вышел на свободу из колонии на Кубани

Криминальный авторитет Захарий Калашов, он же вор в законе Шакро Молодой, отбывал заключение в ИК-2 в поселке Двубратском Усть-Лабинского района.

Захарий Калашов в конце марта досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья. Уточняется, что у осужденного начались проблемы со зрением на фоне сахарного диабета, сообщает Telegram-канал Mash.

Захария Калашова в 2018 году суд приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о вымогательстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об освобождении по УДО сужденного за вымогательство криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, стало известно 13 марта. Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил его условно-досрочно.

В Москве 11 июля 2016 года по подозрению в двойном убийстве задержали вора в законе Шакро Молодого. В марте 2018 года суд признал его виновным по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Его отправили в одну из колоний в Архангельской области, а в 2019 году этапировали в ИК-2 ФСИН России в поселке Двубратском. Калашов стал криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году. В феврале 2023 года в соцсетях появилась информация о досрочном освобождении Калашова, но тогда ее опровергли.