Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел по УДО на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kriminalnyj-avtoritet-shakro-molodoj-vyshel-po-udo-na-kubani
Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел по УДО на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об освобождении по УДО сужденного за вымогательство криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, стало известно 13 марта.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил его условно-досрочно.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 11 июля 2016 года по подозрению в двойном убийстве задержали вора в законе Шакро Молодого. В марте 2018 года суд признал его виновным по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Его отправили в одну из колоний в Архангельской области, а в 2019 году этапировали в ИК-2 ФСИН России в поселке Двубратском. Калашов стал криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году. В феврале 2023 года в соцсетях появилась информация о досрочном освобождении Калашова, но тогда ее опровергли.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях