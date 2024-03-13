Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел по УДО на Кубани

Об освобождении по УДО сужденного за вымогательство криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, стало известно 13 марта.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил его условно-досрочно.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 11 июля 2016 года по подозрению в двойном убийстве задержали вора в законе Шакро Молодого. В марте 2018 года суд признал его виновным по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Его отправили в одну из колоний в Архангельской области, а в 2019 году этапировали в ИК-2 ФСИН России в поселке Двубратском. Калашов стал криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году. В феврале 2023 года в соцсетях появилась информация о досрочном освобождении Калашова, но тогда ее опровергли.