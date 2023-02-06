Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани

В соцсетях появилась информация о том, что осужденный в 2018 году по делу о вымогательстве вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) может в феврале досрочно выйти из колонии.

По данным авторов публикации, решение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета было на стадии обжалования прокуратурой. В публикации также говорилось о том, что якобы Шакро дал указание «смотрящим» в колониях одобрять вступление заключенных в частные военные компании.

По данным источника в правоохранительных органах региона, Захарий Калашов находится в отряде строгих условий отбывания наказания, так как является злостным нарушителем порядка. Ходатайств об УДО в интересах Захария Калашова в Усть-Лабинский районный суд не поступало. Сотрудники специализированной прокуратуры в соответствующих судебных заседаниях участие не принимали, заключения не давали.

«Более того, администрацией исправительной колонии соответствующий характеризующий материал, необходимый для рассмотрения ходатайства в порядке исполнения приговора, в отношении осужденного не подготавливался и в суд не направлялся. Таким образом, вышеуказанная публикация Telegram-канала не соответствует действительности», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Шакро Молодой отбывает наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратском Усть-Лабинского района, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 11 июля 2016 года по подозрению в двойном убийстве задержали вора в законе Шакро Молодого. В марте 2018 года суд признал Калашова виновным по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Шакро Молодой отбывал наказание в одной из колоний в Архангельской области, в 2019 году его этапировали для отбытия наказания в ИК-2 ФСИН России в поселке Двубратском. Шакро Молодой стал криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году.