Володин: в смерти Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в соцсетях прокомментировал информацию о смерти политика Алексея Навального* (внесен в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Володин отметил, что причину смерти оппозиционера установят следствие и судмедэксперты, при этом политики и главы недружественных государств успели вынести обвинения, не дожидаясь результатов.

«Прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального*? Совершенно очевидно: тем, кто ввел более 19 тыс. санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья, кто проигрывает войну на Украине, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны, кто хочет уничтожить Россию, делает все, чтобы остановить ее развитие», — отметил Володин.

Председатель Госдумы также перечислил виновников смерти Навального*.

«Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — написал Вячеслав Володин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Алексей Навальный* умер в колонии № 3 в ЯНАО. Он почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии в поселке Харп и потерял сознание. Прибывшие на место медики попытались реанимировать Навального*, но врачи констатировали смерть пациента.

Смерть оппозиционера прокомментировал лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов — он заявил, что смерть Навального* выгодна врагам России.