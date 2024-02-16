Миронов: смерть Навального* выгодна врагам России

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в соцсетях прокомментировал смерть Алексея Навального* (внесен в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

«Смерть Алексея Навального*, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее. В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада», — заявил Миронов.

Он отметил, что причиной смерти политика могли стать проблемы со здоровьем, однако скоропостижная смерть оппозиционера накануне выборов президента выгодна прежде всего врагам России.

«Они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны. Я напомню, что у Запада есть богатая история гнусных провокаций с отравлениями Литвиненко, Скрипалей и самого Навального* в 2020 году», — продолжил лидер «Справедливой Росси».

По его словам, смерть Навального* произошла на фоне обсуждения на Западе возможности переговоров с Россией.

«Следствие должно дать четкий ответ на вопрос, что случилось с Навальным*. Все остальные должны сплотиться для отражения мощнейшей информационной атаки, которую сейчас обрушит Запад на Россию и ее лидера. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в доверии к нашему Президенту и в нашей решимости довести до победы специальную военную операцию», — написал Сергей Миронов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО. Он почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа и потерял сознание. Прибывшие на место медики попытались реанимировать Навального*, но им это не удалось. Врачи констатировали смерть пациента.