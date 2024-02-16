Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО

Официально о смерти Алексея Навального* (внесен в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) стало известно днем 16 февраля.

Сообщается, что он почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа и потерял сознание. Прибывшие на место медики попытались реанимировать Навального*, но им это не удалось. Врачи констатировали смерть пациента. Ее причины устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО.

В некоторых СМИ появилась информация, что причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб.

«Сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями. Каких-то специальных поручений не требуется, потому что есть определенный свод правил, которым сейчас ФСИН руководствуется», — прокомментировал смерть Навального* пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СУ СК РФ по ЯНАО организовал процессуальную проверку по факту смерти Алексея Навального*. Комплекс оперативных и следственных действий проводят в установленном порядке. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Алексею Навальному* было 47 лет. С середины 00-х годов он занимался общественной и политической деятельностью. В 2013 году участвовал в выборах мэра Москвы. С середины 10-х годов стал блогером. В марте 2022 года его приговорили к 9 годам лишения свободы за мошенничество. В августе 2023 года суд назначил Навальному* 19 лет колонии за создание экстремистского сообщества и призыву к экстремизму в интернете.

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*(внесен в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).