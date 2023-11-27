Володин поручил депутатам от Кубани и Крыма помочь пострадавшим из-за непогоды
На Краснодарский край и Крым в ночь на 27 ноября обрушилась непогода. Средиземноморский циклон принес ураган, мощный шторм и ливни.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Краснодарского края, Крыма и Севастополя выехать в свои регионы для оказания помощи пострадавшим в результате удара стихии.
«Затоплены, повреждены дома, линии электропередачи, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим», — говорится в сообщении Вячеслава Володина на сайте Госдумы РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильнее всего от непогоды пострадали Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ, Сочи и Анапа. В этих и других муниципалитетах продолжают устранять последствия стихии — работают насосы, коммунальные и спасательные службы, комиссии по оценке ущерба. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию и откачать воду из дворов и домов людей. По данным Минэнерго России, всего в пяти южных регионах из-за непогоды были обесточены 1,9 млн человек, на текущий момент без света остаются около 1,2 млн человек.