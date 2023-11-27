Володин поручил депутатам от Кубани и Крыма помочь пострадавшим из-за непогоды

На Краснодарский край и Крым в ночь на 27 ноября обрушилась непогода. Средиземноморский циклон принес ураган, мощный шторм и ливни.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Краснодарского края, Крыма и Севастополя выехать в свои регионы для оказания помощи пострадавшим в результате удара стихии.

«Затоплены, повреждены дома, линии электропередачи, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим», — говорится в сообщении Вячеслава Володина на сайте Госдумы РФ.