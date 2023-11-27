Кондратьев поручил оперативно провести восстановительные работы после шторма

Краснодарский край продолжает ликвидировать последствия разгула стихии. Регион оказался в зоне действия мощного циклона, который принес ливни и штормовой ветер.

Главы районов доложили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о работах на местах. Так, в пострадавших муниципалитетах Славянске-на-Кубани, Горячем Ключе, Сочи, Анапе и других работают насосы, коммунальные и спасательные службы, комиссии по оценке ущерба.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию и откачать воду из дворов и домов людей, чтобы они поскорее получили положенные компенсации и вернулись к обычной жизни.

«Люди должны вернуться к обычному образу жизни. Электроснабжение должно быть восстановлено. Без всяких переносов. Если погода будет позволять, тогда точно задача должна быть выполнена. Еще раз подчеркну, если погода позволит, до конца суток электричество должно быть подано и потребителям. Самое главное — это объекты здравоохранения — больницы, поликлиники, социальные объекты — школы, детские сады. В течение трех дней мы активизируемся максимально быстро и в таком режиме передаем акты для того, чтобы люди смогли получить компенсацию», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона поблагодарил коллег за работу и отметил, что оперативные службы, краевые и муниципальные команды должны быть готовы к любым ситуациям с непогодой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Особое внимание губернатор заострил на обеспечении ресурсами социальных объектов. До конца суток в больницах, школах и детских садах должны быть тепло и электричество.

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