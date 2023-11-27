Энергетики восстановили электроснабжение у 70% жителей Краснодарского края

Бригады «Россети Кубань» к 15:00 27 ноября восстановили подачу электроэнергии у большинства жителей населенных пунктов в Сочи, Анапе, Новороссийске, а также в Темрюкском и Крымском районах.

Накануне локальные нарушения в подаче электроэнергии в распределительной сети произошли в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского и Абинского районах.

Специалисты восстановили работу около 50 ЛЭП распределительной сети 6-10 кВ, ввели в работу более 900 трансформаторных подстанций. Возобновили электроснабжение 15 соцобъектов, более 30 тыс. частных и многоквартирных домов. Всего восстановили электроснабжение около 70% потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра, порывы которого на отдельных участках на побережье достигали 30 м/с.

В ликвидации последствий непогоды на энергообъектах в южных и юго-западных районах Краснодарского края участвуют около 100 бригад энергетиков — около порядка 250 специалистов и 103 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба «Россети Кубань» в Telegram.

По данным Минэнерго России, всего в пяти южных регионах из-за непогоды были обесточены 1,9 млн человек.

«На текущий момент — это около 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область», — сказал замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

По его словам, в течение 2-3 дней энергетики ликвидируют аварии на электросетях. До конца суток 27 ноября будут закончены аварийно-восстановительные работы в основной сети Краснодарского края и Ростовской области, а также в Дагестане, сообщает ТАСС.

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