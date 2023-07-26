Морскую воду у берегов Туапсинского района признали безопасной через 10 дней после ливней

Пробы морской воды на территории района отбирали с 20 июля.

По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности.

Всего с 16 июля после залповых ливней специалисты исследовали 243 пробы морской воды, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание ввели 12 июля из-за подтоплений вследствие сильнейших ливней. Для того, чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля включительно.