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Морскую воду у берегов Туапсинского района признали безопасной через 10 дней после ливней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodu-v-chernom-more-u-beregov-tuapsinskogo-rajona-priznali-bezopasnoj-dlya-kupaniya
Морскую воду у берегов Туапсинского района признали безопасной через 10 дней после ливней
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Пробы морской воды на территории района отбирали с 20 июля.

По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности.

Всего с 16 июля после залповых ливней специалисты исследовали 243 пробы морской воды, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание ввели 12 июля из-за подтоплений вследствие сильнейших ливней. Для того, чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля включительно.

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