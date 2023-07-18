Туристам запретили купаться в море на территории Туапсинского района с 12 июля после сильных подтоплений в прибрежных населенных пунктах.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят лабораторные исследования воды в муниципалитете. Они показали, что снимать запрет на купание в море пока рано, потому что это опасно для здоровья людей.

Для того, чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля включительно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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