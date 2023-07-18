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Спасатели достали из моря три легковушки и трактор в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-dostali-iz-morya-tri-legkovushki-i-traktor-v-tuapsinskom-rajone
Спасатели достали из моря три легковушки и трактор в Туапсинском районе
Фото t.me/kubanspas

Технику смыло в Черное море потоком воды во время залповых ливней.

За последние сутки спасатели Туапсинского и Краснодарского отрядов извлекли три легковых автомобиля и погрузочный трактор из акватории моря в поселке Тюменском в устье реки Казачья Щель.

Во время работ спасатели использовали водолазное снаряжение и лебедку на КамАЗе. Кроме того, в районе продолжается расчистка иловых загрязнений и вывоз мусора с территории пострадавших от разгула стихии домов и дворов, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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