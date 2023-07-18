Спасатели достали из моря три легковушки и трактор в Туапсинском районе
Общество
18.07.2023 14:00
Технику смыло в Черное море потоком воды во время залповых ливней.
За последние сутки спасатели Туапсинского и Краснодарского отрядов извлекли три легковых автомобиля и погрузочный трактор из акватории моря в поселке Тюменском в устье реки Казачья Щель.
Во время работ спасатели использовали водолазное снаряжение и лебедку на КамАЗе. Кроме того, в районе продолжается расчистка иловых загрязнений и вывоз мусора с территории пострадавших от разгула стихии домов и дворов, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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