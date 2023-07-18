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Компенсацию получили 240 пострадавших в результате ЧС в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompensatsiyu-poluchili-240-postradavshih-v-rezultate-chs-v-tuapsinskom-rajone
Компенсацию получили 240 пострадавших в результате ЧС в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К выплатам в муниципалитете приступили по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сейчас работу в пострадавшем от удара стихии поселке Новомихайловском продолжают 43 оценочные комиссии — они обследуют дома и составляют акты об ущербе. Сотрудники комиссии обошли почти 2 тыс. домовладений.

В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС. Там ликвидируют последствия залповых ливней, а также организуют доставку адресной помощи пострадавшим.

Кроме того, в поселке Новомихайловском завершили аварийно-восстановительные работы на разрешенном водозаборе. Уже запустили все канализационно-насосные станции, электроснабжение восстановили в полном объеме. Также завершили восстановление поврежденного газопровода низкого давления на пересечении улицы Колхозной и переулка Цветочного. Кроме того, в поселке Тюменском восстановили водоснабжение, а в хуторе Полковничий уже дали свет и воду.

Сейчас специалисты очищают септики в частных секторах — за сутки вывезли более 720 куб. м мусора. В ликвидации последствий ЧС участвуют почти 1,3 тыс. человек из 40 муниципалитетов края и 88 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия залповых ливней в Туапсинском районе.

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