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В Туапсинском районе на неделю запретили купаться в море

Происшествия
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В Туапсинском районе на неделю запретили купаться в море
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

В связи с действием режима ЧС в Туапсинском районе до 19 июля введен запрет на купание в море.

Муниципалитет поясняет — такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Специалисты Роспотребнадзора приступили к лабораторным исследованиям морской воды и грунта с пляжей на соответствие санитарным нормам.

В Туапсинском районе до конца суток 12 июля действует экстренное предупреждение об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, ожидаются ливни с градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Сохраняется опасность формирования смерчей и подъема уровня воды в реках.

Жители, пострадавшие при подтоплении, могут обратиться на «горячую линию» по телефонам 8 (86167) 2-42-12, 8 (86167) 2-52-12, 8 (86167)2-54-31, 8 (86167) 3-13-05 или 112, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: с вечера 11 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков.

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