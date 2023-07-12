Кондратьев: с вечера 11 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам главы региона, с вечера 11 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. В результате реки вышли из берегов, подтопленными оказались 11 населенных пунктов.

«Людей доставили в пункты временного размещения, обеспечили всем необходимым. Сейчас важно приложить максимум усилий, чтобы жители как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. В течение трех суток необходимо организовать подворовые обходы, обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба и выплат компенсаций», — сказал губернатор.

Замглавы региона Сергей Власов, который сейчас находится в Туапсинском районе, сообщил о том, что в зоне ЧС подтоплено 650 придомовых территорий, в 290 домов зашла вода. Также подтопило 4 соцобъекта: два детских сада, школу и стадион. В 39 многоквартирных жилых домах затоплены подвалы, подъезды и первые этажи.

В 5 пунктах временного размещения находятся 57 человек. Люди обеспечены водой, питанием и теплыми вещами. Всего в районе 23 пунктов временного размещения почти на 7 тыс. человек. В зону подтопления направили 80 т питьевой воды, жители могут получить воду в пунктах раздачи и во время подворовых обходов.

Губернатор также отметил, что необходимо как можно скорее ликвидировать автомобильные заторы на трассе.

Сейчас в районе поселка Лермонтово на автодороге собираются пробки, движение открыто в обе стороны. Работы по откачке воды продолжаются.

Начальник ГУ МЧС РФ по краю Олег Волынкин сообщил о том, что до конца дня еще ожидается дождь, ситуация находится под постоянным контролем. В районе Джубги направлена аэромобильная группировка из 35 человек, плавсредств и спецтехники. Последствия подтопления ликвидируют около 300 спасателей и 60 единиц техники.

Телефоны горячей линии в Туапсинском районе: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе.