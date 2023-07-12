Во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе

От удара непогоды пострадали поселки Новомихайловский, Джубга, Тенгинка и Небуг.

Во всех населенных пунктах работают оперативные группы, информация по нанесенному ущербу уточняется. Об этом рассказал глава района Сергей Бойко.

По предварительным данным, в поселке Новомихайловском пострадали два детских сада и две школы, стадион «Олимп», 200 жилых и 25 многоквартирных домов. Вода зашла в подвалы, подъезды и на первые этажи. Также в Новомихайловском, Пляхо и Ольгинке есть разрушения дорог.

В Джубге пострадали 60 жилых домов. В районе хутора Полковничий разрушен автомобильный мост, а также два пешеходных моста в Дефановке и один в Джубге.

В Тенгинке подтопило 30 жилых домов и объекты инженерной инфраструктуры. В поселке Тюменском Небугского поселения пострадали 14 многоквартирных домов. В 12 из них подтоплены подвалы, в двух — первые этажи. Также протекла крыша детского сада и пострадали объекты коммунальной инфраструктуры.

«К ликвидации последствий стихии привлечена техника и личный состав КУБАНЬ-СПАС, Аэромобильной группы МЧС, спасательной службы района, работают сотрудники ОМВД и специалисты администраций района и поселений», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе.