Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-livnya-podtopilo-bolee-300-domov-i-6-sotsobektov-v-tuapsinskom-rajone
Во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе
Фото t.me/tuapse_info_official

От удара непогоды пострадали поселки Новомихайловский, Джубга, Тенгинка и Небуг.

Во всех населенных пунктах работают оперативные группы, информация по нанесенному ущербу уточняется. Об этом рассказал глава района Сергей Бойко.

По предварительным данным, в поселке Новомихайловском пострадали два детских сада и две школы, стадион «Олимп», 200 жилых и 25 многоквартирных домов. Вода зашла в подвалы, подъезды и на первые этажи. Также в Новомихайловском, Пляхо и Ольгинке есть разрушения дорог.

В Джубге пострадали 60 жилых домов. В районе хутора Полковничий разрушен автомобильный мост, а также два пешеходных моста в Дефановке и один в Джубге.

В Тенгинке подтопило 30 жилых домов и объекты инженерной инфраструктуры. В поселке Тюменском Небугского поселения пострадали 14 многоквартирных домов. В 12 из них подтоплены подвалы, в двух — первые этажи. Также протекла крыша детского сада и пострадали объекты коммунальной инфраструктуры.

«К ликвидации последствий стихии привлечена техника и личный состав КУБАНЬ-СПАС, Аэромобильной группы МЧС, спасательной службы района, работают сотрудники ОМВД и специалисты администраций района и поселений», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе.

Статьи
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Семь причин, почему нельзя бить детей
Семь причин, почему нельзя бить детей
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Ученые рассказали об одобренном в России препарате для лечения рака у детей
Ученые рассказали об одобренном в России препарате для лечения рака у детей
Топ-10 продуктов, повышающих потенцию
Топ-10 продуктов, повышающих потенцию
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях