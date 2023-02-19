Водителей предупредили о переливах и камнепадах на трассах Краснодарского края
Общество
19.02.2023 12:38
В Туапсинском районе из-за непрекращающегося дождя 19 февраля местами на проезжей части фиксируют переливы и камнепады.
К полудню переливы образовались на 120 км, 130 км, 137 км дороги Майкоп — Туапсе.
Кроме того, на 56 км трассы Джубга — Сочи резко вырос риск камнепада. Опасные участки патрулируют сотрудники ДПС.
На трассе А-147 в районе поселка Головинка под Сочи ранее пришлось ввести реверсивное движение из-за оползня.
«Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой максимально снижать скорость на опасных участках дороги, быть предельно внимательными», — призывает пресс-служба ведомства в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок. Ранее одну полосу на трассе в Туапсинском районе возле Соснового закрыли из-за камнепада.
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