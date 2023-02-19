Одну полосу закрыли из-за камнепада на трассе в Туапсинском районе возле Соснового
Происшествия
19.02.2023 09:39
На 40 км +500 м трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе утром 19 февраля зафиксировали камнепад. Ближайший населенный пункт — поселок Сосновый.
Чтобы обеспечить безопасность водителей транспортных средств автоинспекторы закрыли движение по одной полосе и вызвали службы для расчистки дороги. При этом камни продолжают сыпаться, сообщил инспектор с места происшествия.
На месте дежурит экипаж ДПС, движение возможно по двум полосам, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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