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Одну полосу закрыли из-за камнепада на трассе в Туапсинском районе возле Соснового

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odnu-polosu-zakryli-iz-za-kamnepada-na-trasse-v-tuapsinskom-rajone-vozle-sosnovogo
Одну полосу закрыли из-за камнепада на трассе в Туапсинском районе возле Соснового
Фото t.me/gibdd123region

На 40 км +500 м трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе утром 19 февраля зафиксировали камнепад. Ближайший населенный пункт — поселок Сосновый.

Чтобы обеспечить безопасность водителей транспортных средств автоинспекторы закрыли движение по одной полосе и вызвали службы для расчистки дороги. При этом камни продолжают сыпаться, сообщил инспектор с места происшествия.

На месте дежурит экипаж ДПС, движение возможно по двум полосам, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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