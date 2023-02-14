Рухнувшие на трассу валуны повредили два автомобиля в Сочи

Вечером 14 февраля на проезжую часть трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе упало четыре дерева, а также произошел камнепад.

Одно из деревьев упало в районе поселка Волконка. Дорожные службы освободили проезжую часть, в связи с работой специальной техники временно перекрыли проезжую часть, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи.

Камнепад прошел в районе 116 км трассы А-147. Упали несколько больших валунов, которые повредили две машины. Пострадавших нет, но движение на участке было затруднено. Дерево и камни с дороги оперативно убрали.

На посту Магри движение полностью перекрыли из-за многочисленного падения деревьев в Туапсинском районе и снегопада, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 и 15 февраля будет действовать экстренное предупреждение о непогоде. В Лазаревском районе ожидается сильный снег. Из-за снегопада ограничили движение большегрузов и автобусов между Магри и Дагомысом.

В предгорные и горные районы курорта для борьбы со снегопадом направили дополнительную технику. На ночное дежурство заступили более 50 коммунальных бригад. На дорогах Сочи работают более 400 человек и 250 снегоуборочных машин.