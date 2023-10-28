Водитель скорой помощи спас двух детей, провалившихся в канализацию в Краснодаре

Утром 28 октября в экстренные службы города поступил вызов на улицу Клары Лучко в Юбилейном микрорайоне, где двое подростков 14 и 11 лет провалились в канализационный люк.

На место незамедлительно отправились экстренные службы, в том числе медики двух бригад скорой помощи.

Водитель Роман Миронов не стал дожидаться подмоги и сам вытащил детей из канализации. В машине был трос, с помощью которого он смог вытянуть подростков.

Дети получили острое отравление канализационными газами, но их тут же госпитализировали. Жизни подростков сейчас ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».