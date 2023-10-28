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Полиция Краснодара: подростки сами залезли в канализационный коллектор в ЮМР

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-podrostki-sami-zalezli-v-kanalizatsionnyj-kollektor-v-yumr?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Полиция Краснодара: подростки сами залезли в канализационный коллектор в ЮМР
Фото t.me/bsmp_krd

Сообщение о том, что двое подростков оказались в канализации на улице Клары Лучко в Краснодаре, поступило в полицию 28 октября около 9:40.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Одному из несовершеннолетних стало плохо, было диагностировано острое отравление канализационными газами.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Детей опрашивают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городской полиции», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о том, что двое подростков 14 и 11 лет провалились в канализацию в Юбилейном микрорайоне.

Кроме того, в больнице скорой медицинской помощи Краснодара сообщили о том, что водитель машины медиков помог детям выбраться из коллектора.

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