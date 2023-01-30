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Ребенок провалился в коллектор: в Сочи 1,5 года дали сотруднику УК за незакрепленную крышку люка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-provalilsya-v-kollektor-v-sochi-1-5-goda-dali-sotrudniku-uk-za-nezakreplennuyu-kryshku-lyuka
Ребенок провалился в коллектор: в Сочи 1,5 года дали сотруднику УК за незакрепленную крышку люка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент на улице Клубничной у дома № 80 Б произошел 8 июня 2021 года. Ребенок наступил на незакрепленную крышку люка, провалился в канализационный коллектор и получил травмы.

На главного инженера управляющей компании ООО «УК» РЭО-10» завели уголовное дело. По данным следствия, мужчина не проконтролировал проведение проверки люка канализационного коллектора. Травмы, которые получил провалившийся в коллектор ребенок, квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Центральный районный суд Сочи рассмотрел дело. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей, мужчину приговорили к лишению свободы на 1,5 года. Также ему предстоит выплатить семье потерпевшего 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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