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В Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-37-letnij-muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki
В Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла вечером 25 января в одном из домов ЖК «Московский» на улице Карякина.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина выпал из окна с большой высоты.

«По факту гибели 37-летнего местного жителя территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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