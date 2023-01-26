В Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки
Происшествия
26.01.2023 09:54
Трагедия произошла вечером 25 января в одном из домов ЖК «Московский» на улице Карякина.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина выпал из окна с большой высоты.
«По факту гибели 37-летнего местного жителя территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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