В Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

Трагедия произошла вечером 25 января в одном из домов ЖК «Московский» на улице Карякина.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина выпал из окна с большой высоты.

«По факту гибели 37-летнего местного жителя территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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