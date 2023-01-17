В Пашковском микрорайоне Краснодара погиб парень, упав с балкона многоэтажки
Происшествия
17.01.2023 15:47
Трагедия произошла поздним вечером 16 января в ЖК «Империал». Погибшим оказался 18-летний местный житель.
Тело молодого человека обнаружили на земле местные жители. Они вызвали на место скорую помощь и полицию. Предположительно, парень погиб, упав с высоты.
«По факту гибели 18-летнего местного жителя проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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