Иностранец сорвался со скалы Киселева в Туапсе

Гражданин Азербайджана хотел забраться на скалу Киселева, не удержал равновесие и упал с большой высоты.

Из-за труднодоступной местности медики скорой помощи добирались к пострадавшему пешком. Эвакуировать его помогли спасатели.

«35-летний мужчина получил сочетанные травмы, черепно-мозговую травму, травматический шок», — рассказал главврач станции скорой медпомощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Состояние упавшего со скалы иностранца тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации, пишет газета «Туапсинские вести».

Скала Киселева является одной из главных достопримечательностей Туапсе. Ее высота составляет 46 м над уровнем моря.

Читайте также: в Геленджике человек разбился насмерть, упав со скалы. Трагедия произошла 10 декабря в районе пляжа «Круча» около Толстого мыса.