Иностранец сорвался со скалы Киселева в Туапсе
Происшествия
17.01.2023 13:02
Гражданин Азербайджана хотел забраться на скалу Киселева, не удержал равновесие и упал с большой высоты.
Из-за труднодоступной местности медики скорой помощи добирались к пострадавшему пешком. Эвакуировать его помогли спасатели.
«35-летний мужчина получил сочетанные травмы, черепно-мозговую травму, травматический шок», — рассказал главврач станции скорой медпомощи Туапсинского района Эмиль Гараев.
Состояние упавшего со скалы иностранца тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации, пишет газета «Туапсинские вести».
Скала Киселева является одной из главных достопримечательностей Туапсе. Ее высота составляет 46 м над уровнем моря.
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