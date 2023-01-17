Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иностранец сорвался со скалы Киселева в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostranets-sorvalsya-so-skaly-kiseleva-v-tuapse
Иностранец сорвался со скалы Киселева в Туапсе
Фото газеты "Туапсинские вести"

Гражданин Азербайджана хотел забраться на скалу Киселева, не удержал равновесие и упал с большой высоты.

Из-за труднодоступной местности медики скорой помощи добирались к пострадавшему пешком. Эвакуировать его помогли спасатели.

«35-летний мужчина получил сочетанные травмы, черепно-мозговую травму, травматический шок», — рассказал главврач станции скорой медпомощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Состояние упавшего со скалы иностранца тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации, пишет газета «Туапсинские вести».

Скала Киселева является одной из главных достопримечательностей Туапсе. Ее высота составляет 46 м над уровнем моря.

Читайте также: в Геленджике человек разбился насмерть, упав со скалы. Трагедия произошла 10 декабря в районе пляжа «Круча» около Толстого мыса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Подорожание проезда в Краснодаре: где, на сколько и почему?
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. В горах Сочи ожидается сход лавин
  4. Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях