Человек погиб, упав со скалы в Геленджике
Происшествия
10.12.2022 20:16
Трагедия произошла 10 декабря в районе пляжа «Круча» около Толстого мыса.
Предварительно, человек упал со скалы. Прибывшие на место спасатели подняли тело наверх. На месте работали правоохранители. Эксперт-криминалист снимал отпечатки пальцев.
К сожалению, подобный случай на пляже «Круча» происходит уже не в первый раз, сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».
Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.
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