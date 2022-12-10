Человек погиб, упав со скалы в Геленджике

Трагедия произошла 10 декабря в районе пляжа «Круча» около Толстого мыса.

Предварительно, человек упал со скалы. Прибывшие на место спасатели подняли тело наверх. На месте работали правоохранители. Эксперт-криминалист снимал отпечатки пальцев.

К сожалению, подобный случай на пляже «Круча» происходит уже не в первый раз, сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».

Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.

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