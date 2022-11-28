В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
Происшествия
28.11.2022 08:29
Инцидент произошел рано утром 27 ноября в переулке Горького, 16. О происшествии очевидцы сообщили в «Службу спасения» Сочи.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина упал с высоты 4 м и застрял между металлическим забором и бетонной конструкцией. Он получил травму ноги и не мог выбраться самостоятельно.
Дежурная смена ПСО № 1 вместе с коллегами из ЮРПСО вытащили пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. Мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.
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