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В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией

Происшествия
28.11.2022 08:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-upal-s-vysoty-i-zastryal-mezhdu-zaborom-i-betonnoj-konstruktsiej
В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
Фото t.me/spasenie_sochi

Инцидент произошел рано утром 27 ноября в переулке Горького, 16. О происшествии очевидцы сообщили в «Службу спасения» Сочи.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина упал с высоты 4 м и застрял между металлическим забором и бетонной конструкцией. Он получил травму ноги и не мог выбраться самостоятельно.

Дежурная смена ПСО № 1 вместе с коллегами из ЮРПСО вытащили пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. Мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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