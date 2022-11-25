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В Новороссийске годовалый ребенок надел на шею стульчак от горшка и застрял

Происшествия
25.11.2022 15:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-godovalyj-rebenok-nadel-na-sheyu-stulchak-ot-gorshka-i-zastryal
В Новороссийске годовалый ребенок надел на шею стульчак от горшка и застрял
Фото t.me/alekseioderov

К спасателям обратилась обеспокоенная местная жительница. Молодая мать рассказала, что ее годовалый ребенок надел на шею пластиковый стульчак от своего горшка. Самостоятельно снять его женщина не смогла.

На место незамедлительно выехали сотрудники службы спасения. Применив слесарные инструменты, они освободили шею ребенка.

«Эх уж наши детки-конфетки, изучая мир, будьте аккуратнее!», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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