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В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки

Происшествия
16.10.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-bolshe-dvuh-chasov-bormashinoj-spilivali-gajku-s-paltsa-5-letnej-devochki
В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел в Новороссийске 15 октября. Спасателям сообщили, что 5-летняя девочка надела на палец гайку и снять ее не получается.

Более двух часов сотрудники службы спасения пилили гайку бормашиной.

«В итоге все хорошо. Гайку сняли. Уважаемые родители оберегайте детей от нелепых затей! А девочка молодец, терпела и улыбалась!», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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