В Крымском районе спасатели на носилках вынесли из леса повредившего ногу грибника

Фото пресс-службы ГКУ «Кубань-СПАС»

Днем 12 октября 55-летний житель Крымска отправился на «тихую охоту» в лес в районе хутора Гапоновского. Собирая грибы, мужчина повредил голеностоп.

Передвигаться самостоятельно грибник не смог, поэтому обратился к спасателям. На помощь отправились спасатели Крымского отряда «Кубань-СПАС».

По телефону грибник объяснил, где находится, его нашли в километре от хутора Гапоновский. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, наложив вакуумную шину на травмированную ногу. После этого мужчину погрузили на носилки и вынесли к дороге. Там передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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