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Пострадавшую на озере Кардывач туристку вертолетом доставили в Сочи

Происшествия
13.10.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshuyu-na-ozere-kardyvach-turistku-vertoletom-dostavili-v-sochi
Пострадавшую на озере Кардывач туристку вертолетом доставили в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

К утру 13 октября спасатели ЮРПСО МЧС и «Кубань-СПАС» пешком добрались до местонахождения пострадавшей.

Туристке оказали необходимую помощь. После этого при содействии пограничников пострадавшую на вертолете доставили в Сочи и передали бригаде скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что на озере Кардывач девушка травмировала ногу и не может идти самостоятельно, поступила спасателям ЮРПСО 12 октября в 17:00. Сочинские спасатели пешком выдвинулись на помощь пострадавшей.

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