Пострадавшую на озере Кардывач туристку вертолетом доставили в Сочи
Происшествия
13.10.2022 13:48
К утру 13 октября спасатели ЮРПСО МЧС и «Кубань-СПАС» пешком добрались до местонахождения пострадавшей.
Туристке оказали необходимую помощь. После этого при содействии пограничников пострадавшую на вертолете доставили в Сочи и передали бригаде скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что на озере Кардывач девушка травмировала ногу и не может идти самостоятельно, поступила спасателям ЮРПСО 12 октября в 17:00. Сочинские спасатели пешком выдвинулись на помощь пострадавшей.
Популярные новости
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- В Краснодаре после теракта на Крымском мосту усилили меры безопасности
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Сочинские спасатели вышли на помощь туристке, подвернувшей ногу возле озера Кардывач
- Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?