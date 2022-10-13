Пострадавшую на озере Кардывач туристку вертолетом доставили в Сочи

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

К утру 13 октября спасатели ЮРПСО МЧС и «Кубань-СПАС» пешком добрались до местонахождения пострадавшей.

Туристке оказали необходимую помощь. После этого при содействии пограничников пострадавшую на вертолете доставили в Сочи и передали бригаде скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что на озере Кардывач девушка травмировала ногу и не может идти самостоятельно, поступила спасателям ЮРПСО 12 октября в 17:00. Сочинские спасатели пешком выдвинулись на помощь пострадавшей.