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Сочинские спасатели вышли на помощь туристке, подвернувшей ногу возле озера Кардывач

Происшествия
13.10.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskie-spasateli-vydvinuli-na-pomoshh-turistke-podvernuvshej-nogu-vozle-ozera-kardyvach
Сочинские спасатели вышли на помощь туристке, подвернувшей ногу возле озера Кардывач
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Информация о том, что на озере Кардывач девушка травмировала ногу и не может идти самостоятельно, поступила спасателям ЮРПСО 12 октября в 17:00.

Спасателям звонила подруга пострадавшей. Известно, что девушки вместе отправились в поход к озеру, но на учет в МЧС не становились. Возраст пострадавшей установили, ей 30 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К месту происшествия пешком выдвинулись две группы спасателей — МЧС и «Кубань-СПАС». Расстояние от Энгельмановых полян, где находится стоянка МЧС, до озера Кардывач составляет 18 км.

Сейчас в районе озера Кардывач днем температура воздуха не поднимается выше +10 °C. По данным МЧС, на маршруте сейчас находится еще одна группа в составе пяти человек.

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