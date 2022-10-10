Навигатор показал короткую дорогу: в Сочи туристы заблудились по пути к Агурским водопадам

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Инцидент произошел вечером 7 октября. Вызов поступил сотрудникам Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России в 21:00.

Два туриста из Пермского края 24 и 22 лет заблудились в районе слияния рек Агура и Агурчик. Выяснилось, что молодые люди на такси добрались до поселка Прогресс и спустились пешком к реке. По словам туристов, этот короткий путь к Агурским водопадам им подсказал навигатор. Спасатели вывели парней в безопасное место и посоветовали ходить к водопадам днем по маркированной тропе.

Этим же вечером в 19:15 спасатели отправились на поиски в лес на склоне горы Ачишхо. О том, что там заблудился 22-летний житель Краснодарского края, сообщила его подруга. Девушка рассказала, что молодой человек не смог найти тропу к поселку. Парень сообщил свои координаты дежурной смене Краснополянского подразделения. Его быстро нашли и вывели из леса.

В 20:30 8 октября спасателям поступил вызов в район реки Кудепсты. Там заблудилась 46-летняя жительница Сочи. По словам ее мужа, позвонившего спасателям, женщина ушла за грибами в лес в селе Верхнениколаевское и не вернулась домой. С потерявшейся была связь, она смогла отправить спасателям свои координаты. Женщину обнаружили в лесу в районе села Каштаны и привезли в город.

Никому из потерявшихся медицинская помощь не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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